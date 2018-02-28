Ситуація щодо грипу та ГРВІ: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях

На грип та ГРВІ захворіли 296 596 особи, із них 67,3% - діти.

Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ на 8-му тижні 2018 року перевищено у чотирьох областях: Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій.

Читайте такожУ Кропивницькому внаслідок грипу померла 45-річна жінкаЯк повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, в Україні спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

На грип та ГРВІ у країні захворіли 296 596 особи, із них 67,3% - діти.

Досліджено 251 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 141 випадку визначено РНК вірусів грипу з домінуванням типу В (135 випадків), а також у 6 випадках – грипу типу А. Досліджено 145 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та в 44 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B, в 3 випадках – грип типу А.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробила 182 271 людина.