29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом

29 жовтня оголошено Всесвітнім днем боротьби з інсультом, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Медики столиці інформують: інсульт – захворювання, яке розвивається внаслідок раптового припинення кровопостачання частини головного мозку або крововиливу в порожнину черепа та стискання тканини мозку кров’ю. Наслідком цього є порушення функціонування та загибель нервових клітин ураженої ділянки, що, в свою чергу, викликає порушення або втрату функцій тих частин тіла, якими вони керують. В належності від локалізації враження, можливе порушення мови, чутливості, рухової функції, зору, пам’яті та ін.

Так, за інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, за минулий рік у Києві зареєстровано 4498 випадків інсульту, що на 2,6% менше, ніж у 2012 р.

Українська асоціація боротьби з інсультом наводить наступні ознаки інсульту: раптова м’язова слабкість; оніміння чи поколювання в ділянці обличчя, руки, ноги чи однієї половини тулуба; раптове ускладнення при розмові або розумінні мови; раптова повна або часткова втрата зору на одне чи обидва ока; надзвичайно сильний головний біль; втрата рівноваги; запаморочення.

Термінове розпізнавання ознак інсульту та звернення за кваліфікованою медичною допомогою впродовж 3-6 годин від його початку дозволить зберегти життя хворого та попередити розвиток важких наслідків.

Передбачити інсульт неможливо, але зменшити ризик його виникнення можна. Для цього лікарі радять контролювати свій артеріальний тиск, рівень холестерину в крові, відмовитись від тютюнокуріння та вживання алкоголю, дотримуватись основних принципів здорового харчування (зменшити вживання цукру та тваринних жирів, вживати більше овочів та фруктів), а також вести рухливий спосіб життя.