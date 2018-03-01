Вакцина проти кору надійде у регіони вже цього тижня - МОЗ

Цього року в Україну доставлять більше 2 мільйонів доз вакцини проти кору.

Розпочалася доставка 220 тис доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК), які надійдуть в усі області України вже до кінця тижня.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, насамперед, вакцини направлено у ті регіони, які найбільше потребують вакцин: Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ.

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Вакцина надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації через спалахи кору.

Загалом цього року в Україну доставлять більше 2 мільйонів доз вакцини проти кору. Цієї кількості буде достатньо для проведення щеплень проти кору всім віковим групам дітей, які цього потребують. Наступна поставка вакцини проти кору - 800 тис. доз КПК - планується на кінець березня.

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Специфічного лікування від кору немає. Проте захворюванню можна запобігти. 2 дози вакцини КПК захищають від кору: згідно з календарем профілактичних щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років — планову ревакцинацію. В середовищі, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує так званий колективний імунітет.