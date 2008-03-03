У Вінниці відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії

У Вінниці після реконструкції та оновлення відкрито відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної психоневрологічної лікарні ім. Академіка Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття відділення відбулося 2 березня.

На оновлення відділення з обласного бюджету виділено майже 900 тис. грн., з них 700 тис. грн. пішло на капітальний ремонт, а 200 тис. грн. – на придбання нового медичного обладнання та апаратури.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. Академіка Ющенка було відкрито у 1981 році. У ньому надається анестезіологічна та невідкладна спеціалізована інтенсивна терапія важким хворим нейрохірургічного, судинного та психоневрологічного профілю – всього 650 хворим за рік.