Аптеки зобов'яжуть відпускати ліки за рецептами

Парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, планує переглянути національний перелік життєво важливих лікарських засобів і виробів медичного призначення і включити до нього нові препарати.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

«Переглягути національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів і виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних і безпечних препаратів, здатних забезпечити лікування переважної більшості інфекційних, хронічних і хірургічних захворювань», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, коаліція пропонує використовувати національний перелік як базовий у рамках програми державних гарантій забезпечення населення медичною допомогою, при розробці стандартів, протоколів лікування, клінічних показань. На його основі пропонується розробити і впровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення як організаційного і економічного інструменту поставки і використання ефективних лікарських засобів.

Крім того, коаліція пропонує здійснювати заходи щодо зменшення лібералізації відпуску ліків в аптеках і активно впроваджувати принципи рецептурного відпуску препаратів.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.Станом на 9:48 ранку середи, 29 жовтня, Центральна виборча комісія обробила 97,9% протоколів. П'ятипроцентний бар'єр долають такі партії: «Народний фронт» - 22,17% голосів, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батькивщину».