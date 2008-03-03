На Полтавщині відкрито нове пологове відділення

У міській лікарні Комсомольська Полтавської області після капітальної реконструкції відкрилося пологове відділення.

Як передає кореспондент УНІАН, нове пологове відділення розраховане на 25 ліжок і обладнане сучасною медичною апаратурою.

В ньому замість 2 великих залів, обладнано 4 індивідуальних пологових залів і сімейні палати. Вартість реконструкції становить 3 млн. 300 тис. грн. Фінансування проекту здійснювалося як з міського, так і з державного бюджетів, - повідомив головний лікар Микола ДУБИНА.

За його словами, лікарня є учасником проекту “Здоров`я матері і дитини”. Тому меблі повністю придбано за рахунок спонсора.

Головний лікар також повідомив, що у відкритті пологового відділення взяли участь народні депутати України Тетяна БАХТЄЄВА, Віктор КОРЖ і Олександр ПОПОВ. Вони зустрілися з лікарями Комсомольська, відвідали низку сімейних амбулаторій, ознайомилися з роботою благочинної організації “Міська лікарняна каса”.

Також столична делегація познайомила лікарів з книгою “Навчальний посібник реформування системи охорони здоров`я на муніципальному рівні”, одним із авторів якої є екс-мер Комсомольська, а нині народний депутат О.ПОПОВ.