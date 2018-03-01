Українські учені розробили унікальний гідроскальпель (відео)
13:39, 01 березня 2018Країна
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Операційний інструмент не ріже, а розтинає тканини водою, не ушкоджуючи судини.
Гідроскальпель успішно використовується при видалені пухлин / УНІАН
Українсьні учені розробили унікальний гідроскальпель: його вже використовують волинські хірурги.
Його розробили учені Національного авіауніверситету. Операційний інструмент не ріже, а розтинає тканини водою, не ушкоджуючи судини,пише ТСН.
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Гідроскальпель успішно використовується при видалені пухлин, а також під час операцій на печінці, шлунку, кишківнику.
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