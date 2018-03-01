Українські учені розробили унікальний гідроскальпель (відео)

Операційний інструмент не ріже, а розтинає тканини водою, не ушкоджуючи судини.

Українсьні учені розробили унікальний гідроскальпель: його вже використовують волинські хірурги.

Його розробили учені Національного авіауніверситету. Операційний інструмент не ріже, а розтинає тканини водою, не ушкоджуючи судини,пише ТСН.

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Гідроскальпель успішно використовується при видалені пухлин, а також під час операцій на печінці, шлунку, кишківнику.