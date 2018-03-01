У Сумській області зафіксовано смерть після щеплення болгарською вакциною БЦЖ

У повідомленні не уточнюють, кому саме було зроблено БЦЖ.

У Сумській області зафіксовано смерть після щеплення вакциною БЦЖ виробництва Болгарії.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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У розпорядженні Держлікслужби тимчасово заборонено імунобіологічний препарат "ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОРФІЛІЗОВАНА / BCG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок і розчинник для приготування суспензії для підшкірних ін'єкцій, 50 мкг/доза, по 1,0 мг (20 доз) порошку в скляній ампулі №20 в комплекті з розчинником по 1 мл у додатковій скляній ампулі, №20 в окремих картонних коробках, серії 292, виробництва BB-NCIPD ltd., Болгарія".

У відомстві підкреслюють, що препарат заборонено для реалізації та використання.

При виявленні даного імунологічного препарату Держлікслужба зобов'язує усі суб'єкти господарювання вилучити його з обігу для подальшої утилізації або знищення.

У повідомленні не уточнюють, кому саме було зроблено БЦЖ - дорослій людині чи дитині.