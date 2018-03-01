За переохолодження організму людина не може чітко мислити - медики

Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, потрібна госпіталізація.

За переохолодження організму людина не може чітко мислити.

Як попереджають медики, через тривалий вплив низької температури тіло втрачає тепло швидше, ніж його виробляє. Дуже низька температура тіла призводить до того, що людина не може чітко мислити та пересуватись.

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Медики називають ознаки переохолодження. Це - тремтіння, виснаження, нечітка вимова, млявість, сонливість, людина не може чітко мислити, не може тримати предмети («все валиться з рук»).

У дітей ознаки переохолодження можна помітити, якщо шкіра яскраво-червона та холодна, а вони самі дуже мляві.

Перша допомога при переохолодженні:

Якщо температура тіла вища за 34 градуси, зігрійте людину в теплому приміщенні, дайте випити теплий напій (в жодному разі не алкогольний!), поїсти. Якщо на людині мокрий одяг – зніміть його.

Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, потрібна госпіталізація. При температурі 28 градусів і нижче життя людини опиняється під загрозою.