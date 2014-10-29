Завтра відбудеться прес-конференція «Зупинити смерть дітей на Донбасі»

Як повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", завтра, 30 жовтня, 13:00-14:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-конференція Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, і Анатолія Соловйова, представника Департаменту соціального розвитку компанії ДТЕК. Учасники прес-конференції представлять спільний проект Гуманітарного штабу та компанії ДТЕК, спрямований на запобігання нещасних випадків та загибелі дітей в зоні АТО.

Діти в зоні проведення АТО - це мішень небезпеки. Вони першими опиняються в зоні ризику, перебуваючи під обстрілом і на територіях, де багато небезпечних предметів: осколків, боєприпасів і вибухових речовин. При цьому відсутня інформація про небезпечні зони, а також правила поведінки в зоні бойових дій.

В ході прес-конференції учасники розкажуть про те, що необхідно робити, щоб максимально вберегти життя і здоров'я дітей на Донбасі, з якими випадками стикаються Гуманітарний штаб Ріната Ахметова ДТЕК, і що планується зробити найближчим часом в рамках реалізації спільного проекту «Збережемо життя!».

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