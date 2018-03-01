Фрукт щастя: дієтологи розповіли про корисні властивості бананів

Банани необхідно вживати при запаленні слизових оболонок шлунка і рота, ентеритах, при виразках шлунка і кишечнику.

Дієтологи розповіли про корисні властивості бананів. Банани належать до високоенергетичних продуктів, вживання яких дуже швидко підвищує рівень цукру в крові, тим самим вони надають заряд енергії для фізичних і розумових навантажень.

Читайте такожЧому не можна купувати овочі та фрукти за акційними цінами: коментар дієтологів

Введення в раціон харчування цього фрукта допомагає при лікуванні захворювань нирок, печінки, анемії, атеросклерозі, гіпертонії, депресії, печії, набряки кінцівок, запорі. Це пов'язано з високим вмістом калію, заліза і цинку.

Вітаміни групи В позитивно впливають на нервову систему, заспокоюючи її і нормалізують сон. При вживанні бананів збільшується рівень серотоніну в крові, що сприяє поліпшенню настрою і людина починає відчувати себе щасливою. Це пов'язано з розщепленням білка триптофан.

Банани володіють антисептичними і терпкими властивостями, тому їх потрібно вживати при запаленні слизових оболонок шлунка і рота, ентеритах, при виразках шлунка і кишечнику (тільки не в період загострення). Стиглі банани містять фруктозу, сахарозу і глюкозу, які дуже швидко всмоктуються в кров, отже при цукровому діабеті рекомендують вживати тільки недозрілі плоди.

Читайте такожКому не можна їсти мандарини: рекомендації медиків

Фрукти використовуються для приготування поживних, зволожуючих і пом'якшуючих масок для обличчя та волосся. За рахунок вітамінів на обличчі розгладжуються дрібні зморшки, і знімається запалення. Для приготування маски м'якоть одного банана потрібно ретельно розім'яти, додати в неї вершки (2 ст. л.) і мед (1 ч. л.). Всю суміш необхідно ретельно перемішати і нанести на шкіру на 10-15 хвилин. Після чого змити теплою водою.

Маски з бананів слід використовувати у випадках, якщо волосся дуже сухе або ушкоджене хімічною завивкою. Для її приготування потрібно в блендері змішати м'якоть банана (1 шт.), масло паростків пшениці пророслих (1 ч. л.) і мед (1 ст. л.), нанести на волосся і через 20 хвилин змити прохолодною водою.