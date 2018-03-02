Супрун заявила, що є громадянкою України

12:11, 02 березня 2018
Країна
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УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Олександри Кужель (фракція "Батьківщина"), яка запитала, коли Супрун здасть свій американський паспорт.

"Я громадянин України. І з моїм громадянством все зроблено згідно з чинним законодавством", - сказала Супрун.

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