Супрун заявила, що є громадянкою України

Супрун заявляє, що отримала українське громадянство у відповідності з чинним законодавством.

В.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляє, що отримала українське громадянство у відповідності з чинним законодавством.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народного депутата України Олександри Кужель (фракція "Батьківщина"), яка запитала, коли Супрун здасть свій американський паспорт.

"Я громадянин України. І з моїм громадянством все зроблено згідно з чинним законодавством", - сказала Супрун.