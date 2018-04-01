Про смачну, але шкідливу їжу

Для більшості з нас харчування тільки здоровою їжею – ситуація практично нереальна. Адже дуже непросто відмовити собі в задоволенні смачно поїсти. І щоб не напружувати надмірно свою силу волі, має сенс знати: а які продукти найшкідливіші? Може, їх список не такий вже й великий? Багато людей у відповідь на твердження про шкідливість тієї або іншої їжі люблять видати на кшталт "жити взагалі шкідливо". І щоб одуматися, людині треба отримати панкреатит або якесь захворювання обміну речовин – коли повністю відновити здоров`я вже мало шансів. То чому б не потурбуватися про себе хоч трохи? Адже не так і складно виключити з свого раціону шість груп продуктів.

На шосте місце в нашому "чорному списку" можна сміливо помістити майонез. Мало хто сперечатиметься з тим, що майонез – це шкідливо. Він містить багато жиру, і при цьому поглинається часто у величезних кількостях. Немає нічого дивовижного в тому, що печінка і підшлункова залоза не справляються з навантаженням.

Проте більшість людей вважають, що жир – це єдиний шкідливий компонент майонезу. Вони із задоволенням купують "легкий" майонез, і вважають його здоровим продуктом. Смію завірити, що це не так.

"Легкий" майонез виробляють на основі модифікованих рослинних олій – транс-жирів. Ці молекули не зустрічаються ніде в природі і з`являються тільки як продукт хімічної модифікації олій. Вони є в маргарині, "легкому маслі" і "легкому" майонезі. Зазвичай їх називають "високоякісним рослинним жиром".

Транс-жири практично не розщеплюються нашими ферментами. Як результат – "американська хвороба" зайвої ваги, атеросклероз, інші обмінні порушення.

Крім того, будь-який майонез містить емульгатори, підсилювачі смаку, консерванти.

П`яте місце займають копченості та ковбасні вироби. Будь-який дим містить велику кількість фенолів та інших канцерогенних речовин. Тобто – речовин, що викликають рак. Відомо, що вживання копчених продуктів істотно підвищує ризик розвитку пухлин. Їжа, приготована на вугіллі без диму (наприклад, правильно приготований шашлик), у цьому сенсі набагато безпечніше за копченину: балик, ковбас, копченої риби.

Додайте до канцерогенів ще підсилювачі смаку і консерванти (також забезпечують м`ясу і ковбасі характерний соковитий червоний колір) – і одержите украй малоїстівний продукт.

Ще гірше ситуація з сосисками, сардельками, “лікарською” ковбасою та іншими. У їх складі м`яса може взагалі не бути. Зате є целюлоза як основа, "високоякісний рослинний білок" (тобто трансгенна соя), "високоякісний рослинний жир" (тобто транс-жири), і повний "джентльменський набір" ароматизаторів, підсилювачів смаку, емульгаторів і консервантів.

Четверте місце я віддав би жувальним й іншим "дитячим" цукеркам. Адже це – просто шедеври хімічної промисловості. У них немає нічого натурального, хіба що цукор. А якщо цукерка "дієтична", то і цукру теж немає. Суцільна хімія: фарбники, ароматизатори, підсолоджувачі. Почитайте склад – скільки там незнайомих слів і загадкових буквено-цифрових позначень.

Цей продукт міг би з гідністю зайняти перше місце чорного списку. На щастя, такі цукерки якщо і їдять, то зазвичай у невеликих кількостях – на відміну від верхньої трійки нашого "хіт-парада".

Отже, почесне третє місце присуджується фаст-фуду. По-перше, будь-який фаст-фуд містить всі ті ж украй шкідливі для здоров`я транс-жири, які є чи не основною причиною масового ожиріння в США і країнах Західної Європи. Адже всі компоненти фаст-фуду смажаться на комбіжирі.

По-друге, фаст-фуд зазвичай містить надлишок кетчупу, майонезу та інших соусів із підсилювачами смаку, ароматизаторами, консервантами і барвниками.

Крім того, є і специфічна для фаст-фуду проблема: вся ця їжа смажена, причому зазвичай у фритюрі. Це означає надлишок жирів, наявність канцерогенів (аналогічно копченині) і глікотоксинів.

Глікотоксини – це специфічні молекули, що утворюються при високотемпературній обробці їжі (обсмажуванні). Розповсюджуючись по організму, вони викликають запальні реакції в різних органах або активізують вогнища хронічного запалення. Накопичуючись у тканинах, гликотоксини є однією з основних причин старіння.

Крім того, фаст-фуд означає швидке поглинання їжі, причому зазвичай на ходу, або з газетою, або під час спілкування. Тим часом, для нормального травлення організму необхідний час. Ви повинні звернути увагу на те, що ви їсте, розкуштувати смак їжі і насолодитися ним. Тільки так нервова система встигне зрозуміти, що відбувається, і перемкнутися в режим травлення.

На другій позиції панують солодкі газовані напої. Як жувальні цукерки і багато льодяників, такі напої – повністю синтетичний продукт. Але, на відміну від цукерок, їх зазвичай поглинають у величезних кількостях. Саме через масовість вживання я ставлю цю групу продуктів на друге місце.

Як аргумент на користь таких напоїв часто стверджують, що "вони краще втамовують спрагу". Але ж спрага – це об`єктивний брак води в організмі. Будь-який напій, який краще за воду втамовує спрагу, – це обман для вашого організму і відчутний удар по вашому здоров`ю.

Тіло повинне одержати рівно стільки води, скільки йому потрібно. Можна випити більше за необхідне, але ніяк не менше! Крім того, газовані напої зазвичай мають діуретичну дію – тобто сприяють виведенню води (якої й так не вистачає) з організму.

Єдиний правильний спосіб утамовування спраги – пити чисту воду. Бажано мінеральну з низькою загальною мінералізацією – до 1 г/л – розлиту безпосередньо з джерела.

Солодка вода містить ароматизатори, барвники, консерванти – все це шкідливо для здоров`я. Багато солодких вод мають дуже кислу активну реакцію (рН 2-4). Такою водою можна мити чайники від накипу і обробляти город від шкідників. Недивно, що вона викликає гастрити і інші захворювання.

Але найгірший варіант у цій категорії – це "дієтичні" напої. Їх "дієтичність" означає, що замість "шкідливого" цукру вони містять інші підсолоджувачі – завдяки чому нібито рятують вас від ожиріння.

Насправді, коли ви вживаєте будь-який солодкий продукт – воду, сік, торт, цукерку – мозок дає сигнал підшлунковій залозі, у відповідь на який та виділяє в кров інсулін. Якщо ж після цього цукор у кров не поступає (адже в цій воді замість цукру штучний підсолоджувач), то в крові починається повний ендокринний хаос. Багато лікарів вважають, що це може бути причиною розвитку цукрового діабету.

Але перше місце слід віддати все ж чіпсам. У чіпсах є чи не все, чого не повинно бути в нашій їжі. Оскільки їх смажать у фритюрі, то вони обов`язково містять канцерогени, гликотоксини і транс-жири.

Для якнайкращого смаку в чіпси додані ароматизатори і підсилювачі смаку, для хорошого хрускоту і правильної консистенції – спеціалізовані емульгатори, для збереження – консерванти.

Крім того, чіпси зазвичай поглинаються в кінотеатрах або перед телевізором. Тому аналогічно фаст-фуду виникають проблеми з регуляцією травного процесу. Плюс, оскільки вся увага направлена на екран, чіпсів зазвичай з`їдають багато. Дуже багато.

Якщо ви піклуєтеся про своє здоров`я, але не хочете дотримуватися зовсім вже жорсткої дієти, спробуйте виключити зі свого раціону хоча б ті продукти, які потрапили до нашого чорного списку.

w2w.com.ua