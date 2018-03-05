Медики вже спростували версію про те, що новонароджене немовля на Сумщниі померло через БЦЖ

Держлікслужба скасувала заборону на болгарську вакцину БЦЖ.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликала розпорядження про тимчасову заборону болгарської вакцини від туберкульозу (БЦЖ).

Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті служби.

Згідно із документом, рішення ухвалено на підставі висновку групи оперативного реагування та протоколу розслідування, якими встановлено відсутність причинно-наслідкового зв'язку між смертю немовляти у лікарні на Сумщині та використанням вакцини БЦЖ виробництва BB-NCIPD ltd., Болгарія.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ. Причиною заборони стало повідомлення від Білопільської районної лікарні (Сумська область) про те, що після імунізації померла дитина. Хлопчику було лише три дні, коли йому вкололи вакцину проти туберкульозу, він помер за кілька годин попри зусилля семи лікарів. Медики були переконані, що смерть дитини не пов’язана зі щепленням, а використана вакцина сертифікована та зберігалася за всіма належними нормативами, і казали про "синдром раптової смерті немовляти".

*** БЦЖ (BCG - вакцина Кальметта-Герена) - вакцина проти туберкульозу, складається з ослабленої живої туберкульозної палички. Робиться дітям на 3-5 день життя, ревакцинація проводиться у 7 років.