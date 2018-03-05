Як запобігти розвитку глаукоми: рекомендації офтальмологів

40% пацієнтів з патологією очного дна складають люди, хворі на діабет.

Глаукома - захворювання очей, що характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску. Термін "глаукома" об'єднує велику групу захворювань очей, що характеризується постійним або періодичним підвищенням внутрішньоочного тиску з подальшим розвитком дефектів поля зору, зниженням центрального зору і атрофією зорового нерва.

Найчастіше хвороба розвивається непомітно. Важливо, що на початковій стадії хвороби зміни можуть бути зворотньою, а в розвинутій формі вже стають постійними. Що ще раз показує виняткову важливість своєчасного звернення за медичною допомогою. На жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не відновлюється, оскільки відбувається атрофія зорового нерва.

Факторами ризику розвитку глаукоми є: розлад нервової, серцево - судинної систем, важкі ступеня короткозорості або далекозорості, травми і операції очей, ендокринні та спадкові захворювання. Наприклад, 40% пацієнтів з патологією очного дна складають люди, хворі на діабет.

Глаукома довго перебігає безсимптомно. Але з часом проявляється і симптоматика: виникає біль в оці, надбрівних дугах, скронях, при погляді на лампу з'являються райдужні кола. Часто хворі скаржаться на відчуття стороннього тіла в оці (створюється враження, що дивишся «через сітку»), затуманення зору вранці, почервоніння і біль в очах, головний біль.

Щоб попередити глаукому:

Киньте палити, не вживайте алкоголь і продукти, що містять кофеїн.

Уникайте прийому гормональних препаратів, а також ефедри і солодки.

Чи не перенапружуйте зір. При роботі за комп'ютером, читанні, перегляді телевізійних передач необхідно кожні 20 хвилин переводити і фокусувати погляд протягом 1 хвилини на будь-якому віддаленому предметі.

Не відкладайте візит до лікаря, обов'язково раз на півроку вимірюйте очний тиск.