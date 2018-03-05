В Україні стартує програма щодо адаптації сиріт та дітей з особливими потребами

Програма спрямована на створення сучасних соціально-реабілітаційних і паліативних центрів зі своєю інфраструктурою

В Україні у 2018 році стартує масштабна благодійна програма «Подушка добра», спрямована на створення сучасних соціально-реабілітаційних і паліативних центрів зі своєю інфраструктурою і технологічними інноваціями з адаптації і розвитку дітей-сиріт, а також дітей з особливими потребами.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили засновник благодійної програми "Подушка добра" Анна-Вікторія Воронцова та президент International Diplomatic council in Ukraine, співзасновник благодійної програми «Подушка добра» Вікторія Ліснича.

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«Головне наше завдання - створити сучасні соціально-реабілітаційні і паліативні центри зі своєю інфраструктурою і технологічними інноваціями, які базуватимуться на досвіді кращих європейських систем з адаптації і розвитку дітей-сиріт, дітей з особливими потребами (ДЦП, порушеннях аутистичного спектру, дефіциті уваги та гіперактивності). Перший такий центр з’явиться на базі Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини «Сонечко», де виховується 216 дітей, із них 54 – з інвалідністю», - розповіла Воронцова.

За її словами, працівники закладу вже мають багатий досвід комплексної реабілітаційної допомоги. Вона також підкреслила, що в рамках благодійної програми планується низка заходів в усіх регіонах України, яка допоможе створити нову традицію та згуртувати громади, керівників областей, регіони та міста заради великої мети: подарувати сімейне тепло кожній сироті.

«Першою регіональною ластівкою цієї глобальної соціальної акції став «Макарів-FEST». Його провела Queen of VOAA Universe, «Місіс Земля -2017» Ірина Рибачук з метою збору коштів на покупку багатофункціонального ліжка для пологів для міської лікарні смт Макарів. До цього, якщо виникав ризик для здоров'я породіллі і немовляти, доводилося перевозити жінку в Київ. Фестиваль підтримали городяни та благодійний фонд «MANUS DEI», який купив таке ліжко, і воно вже встановлено в Макарівській лікарні», - сказала Воронцова.

Як підкреслила зі свого боку Ліснича, дана програма націлена на те, щоб у дітей з’явилися батьки.

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«Це найголовніше. Це, те, щоб діти, яких ми бачили, спілкувалися з ними, отримають повноцінну сім’ю. Але в цей момент з’являється складний адаптаційний період, тому що дитина не вміє жити поза дитбудинком, вона не розуміє, як пройти процес соціалізації», - зазначила вона.

Директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов наголосив на необхідності прагнути, щоб кількість таких дітей в інтернатах зменшилася.

«Що треба зробити для того, щоб в цих будинках було менше дітей? Треба надати такий спектр послуг людям, щоб у них не було необхідності передавати дитину в дитячий будинок. Тобто, треба відкрити відділення денного перебування, будинки підтриманого проживання, спеціалізовані інклюзивні дитячі садочки та школи, а також професійно-технічне навчання... Ці завдання можуть бути вирішені тільки за умови широкої підтримки цього проекту з боку громадськості», - зазначив Крикунов.