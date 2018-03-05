Травматологи дали поради, як правильно падати на слизькій дорозі (відео)
17:23, 05 березня 2018Країна
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У разі втрати рівноваги, варто спробувати різко присісти, щоб втриматися на ногах.
У мить падіння треба намагатися згрупуватися / фото УНІАН
Травматологи дали кілька порад щодо того, як падати на слизькій дорозі без суттєвої шкоди здоров’ю.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, щоб не гепнутися, крокувати потрібно усією ступнею, трохи зігнути ноги в колінах, не тримати руки в кишенях. Навіть якщо людина впаде, - це дозволить уникнути важких травм - переломів і струсів мозку.
У разі втрати рівноваги, варто спробувати різко присісти, щоб втриматися на ногах. Травматологи благають жінок у таку погоду не ходити на підборах і не носити тяжкі торби.
У мить падіння треба намагатися згрупуватися. Найтравматичніші падіння – саме на спину, зазначається у сюжеті.
Травматологи дали кілька порад, як правильно падати на слизькій дорозі
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