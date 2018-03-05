МОЗ не погодило призначення.

Богдана Федака, звинуваченого у "справі дітей", хотіли призначити начальником облздорову Харківщини

Як повідомили УНІАН у МОЗ, відомство - проти і не погоджує призначення Федака на посаду начальника Управління охорони здоров’я Харківської ОДА.

Харківська ОДА звернулась у МОЗ щодо погодження Федака Б.С. на посаду керівника обласного Управління охорони здоров’я. Водночас, у МОЗ надійшла інформація щодо кримінального минулого Федака.

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"Щоб спростувати чи підтвердити цю інформацію, 5 лютого МОЗ направило запити у відповідні інстанції. Ми отримали інформацію, що Федак Б.С. притягався до кримінальної відповідальності: у 1995 році його арештували за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями 165 частини другої, 172 КК України (в редакції 1960 року). Суд визнав Б. Федака винним у справі, що фігурувала у ЗМІ як “справа дітей”, і призначив покарання - 2 роки 6 місяців позбавлення волі. Верховний Суд України підтвердив вирок обласного суду, однак незабаром Федак Б.С. був амністований. Вважаємо неприпустимим призначення людини з кримінальним минулим та відповідною репутацією на цю посаду, тому не можемо погодити призначення Богдана Федака на посаду начальника Управління охорони здоров’я Харківської ОДА", - наголосили у МОЗ.