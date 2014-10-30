Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і ДТЕК починають спільний проект «Збережемо життя!»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 30 жовтня, в ході прес-конференції в ІА «Українські Новини» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і компанія ДТЕК представили спільний довгостроковий проект «Збережемо життя!», що стартує у листопаді 2014 року і триватиме до травня 2015. Цей проект - частина масштабної програми Ріната Ахметова «Допоможемо дітям», яка включає в себе гуманітарну, медичну, психологічну та адресну допомогу для дітей, які знаходяться в зоні проведення АТО або постраждали в ході військових дій. Мета проекту «Збережемо життя!» - порятунок дітей від травм і смерті в зоні бойових дій і там, де вони нещодавно закінчилися.

«Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вперше представляє на національному рівні масштабний проект, спрямований, з одного боку, на запобігання трагедій, з іншого боку, - на надання допомоги, якщо біда вже сталася, - розповідає Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу. - Причому нам важливо допомогти дітям не тільки в лікуванні, але і оперативно надати якісну психологічну допомогу. Отримуючи щодня дзвінки на «гарячу лінію», реалізуючи проекти адресної та психологічної допомоги, ми розуміємо масштаб проблеми. Діти - це мішень сьогодні. Тільки зараз під опікою Штабу і ФК «Шахтар» знаходяться 20 поранених дітей. Точних даних про кількість постраждалих у зоні АТО дітей немає ні в кого. Але нещодавній випадок у Зугресі, коли школярі підірвалися на бомбі на території заводу, історії, які ми дізналися від прийомних сімей, з якими працює фонд Ріната Ахметова, від підприємств СКМ, які знаходяться у Східній Україні, - все це говорить про системну проблему».

Проект складається з двох частин: інформування дітей про погрози в зоні АТО і надання медичної, психологічної допомоги, якщо не вдалося уникнути трагедії. Вже сьогодні в рамках проекту стартує інформаційна кампанія: зараз у школярів на мирних територіях канікули, у багатьох містах Східної України діти взагалі не ходять до школи, у них з'являється багато вільного часу, вони надані самі собі.

На підставі інформаційних матеріалів ЮНІСЕФ, Гуманітарний штаб і ДТЕК видали брошуру накладом 10 000 примірників, а також 5000 плакатів. У брошурі доступною для дітей і підлітків мовою викладено, яких зон краще уникати, де може бути небезпечно, на що потрібно звертати увагу, на які предмети і що робити в разі їх виявлення.

Поширювати інформаційні матеріали буде компанія ДТЕК, яка має розширену мережу підприємств у Донецькій і Луганській областях. «Ми виступили з ініціативою цього проекту, тому що діти, постраждалі в Зугресі, - це діти наших працівників, - повідомив Анатолій Соловйов, представник Департаменту соціального розвитку ДТЕК. Дотепер 3 дитини, яким вдалося вижити, перебувають на лікуванні, їх підтримує Штаб Ріната Ахметова. Але ми хочемо не допустити подібні ситуації в майбутньому. ДТЕК забезпечить цими матеріалами всі міста присутності підприємств - Курахове, Кіровське, Зугрес, Миронівське, Моспіно, Щастя, Ровеньки, Свердловськ. У 69 школах із залученням інструкторів ДСНС пройдуть спеціальні уроки. Окрему проведемо роботу з усіма працівниками ДТЕК і членами їх сімей.

Крім поширення інформаційних матеріалів в навчальних установах, будуть проводитися лекції, адресна робота з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу, поширення брошур та плакатів у місцях масового перебування людей, в соціальних і комунальних закладах Донецької і Луганської областей.

Ініціатори проекту закликали представників ЗМІ, волонтерів, активістів допомогти в поширенні цієї інформації, а також попросили інформувати про нещасні випадки, у яких постраждали діти у зоні АТО, - Гуманітарний штаб Ріната Ахметова буде допомагати в лікуванні, у наданні допомоги психологів.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.