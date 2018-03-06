Скандал у медуніверситеті ім.Богомольця: у МОЗ знайшли заміну Амосовій

Обов’язки ректора виконуватиме перший проректор - Ярослав Цехмістр.

Медуніверситету ім.Богомольця призначили нового очільника - замість відстороненої від обов’язків Амосової, обов’язки ректора виконуватиме перший проректор Ярослав Цехмістр,

Як повідомили УНІАН у відомстві, комісія МОЗ з перевірки належного забезпечення проведення для студентів НМУ ім. Богомольця ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія” продовжує свою роботу до 23 березня

"У зв'язку із зривом 20 лютого 2018 року в НМУ ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія” для більш як 200 студентів 3 курсу стоматологічного факультету, МОЗ України створило комісію для перевірки всіх обставин справи. Ще 21 лютого комісія затребувала від НМУ та Центру тестування надати копії наявної документації про підготовку та організацію проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок” в НМУ", - наголосили у МОЗ.

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"Протягом більш ніж тижня роботи комісії адміністрація НМУ фактично блокувала її роботу, не надаючи необхідні документи та не допускаючи членів комісії в ректорський корпус НМУ. Лише на 9 день роботи комісії Катерина Амосова з'явилася на засідання та надала копії матеріалів щодо процедури проведення екзамену та співпраці з Центром тестування. Зважаючи на значний обсяг документів, МОЗ України прийняло рішення продовжити роботу комісії ще на два тижні - до 23 березня.На час роботи комісії Катерина Амосова відсторонена від обов’язків. Обов’язки ректора виконуватиме перший проректор - Ярослав Цехмістр, одне з основних завдань якого - забезпечити проведення ліцензійних іспитів “Крок” в НМУ", - повідомили у МОЗ.

Також у відомстві підкреслили, що МОЗ подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про зупинення дії пункту наказу відомства щодо відсторонення Катерини Амосової з посади ректора НМУ.