З початку року на кір в Україні захворіли майже 6 500 людей

Ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася - експерт

З початку року на кір в Україні захворіли 6 484 особи - 2226 дорослих і 4 258 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко.

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За його словами, ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася.

"За 9-й тиждень 2018 року на кір захворіли 684 особи, з них 266 - дорослих, 418 дітей. Це - на 12 % менше, порівняно з показниками минулого тижня. З початку року на кір захворіли 6 484 особи - 2226 дорослих і 4 258 дітей. Значна кількість захворілих була госпіталізована - 4 421 особу. Від ускладнень кору з початку року в Україні померли семеро людей: 5 дітей та двоє дорослих. Найбільше хворіли на кір в Івано-Франківській області - 1426 людей захворіло з початку року, далі - Закарпатська область, де захворіли 1 138 осіб, Одеська, Львівська області. Найменша кількість випадків захворюваності реєструється у Харківській області - 2 випадки, у Чернігівській та Луганській по 4 випадки", - сказав Ляшко.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч.