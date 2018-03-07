За тиждень в Україні внаслідок грипу померли троє людей, з них одна дитина

Епідемічний поріг перевищено у 6-ти областях: Житомирській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській.

В Україні на 9-му тижні 2018 року внаслідок грипу померли троє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ, епідемічний поріг перевищено у 6-ти областях: Житомирській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській.

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На грип та ГРВІ захворіло 281 449 осіб, із них 65,1% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

На звітному тижні зареєстровано 3 летальні випадки від грипу та ГРВІ: у Запорізькій (чоловік 47 років), Кіровоградській (жінка 45 років) та Харківській (хлопчик 6 років) областях. Всього з початку епідсезону померло 5 людей, троє дітей і двоє дорослих.

Досліджено 243 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 132 випадках визначено РНК вірусів грипу з домінуванням типу В (127 випадків), а також у 5 випадках – грипу типу А. Досліджено 123 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та в 31 випадку визначено РНК вірусу грипу типу B, в 1 випадку – грип типу А.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 517 людей.

*** Грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.