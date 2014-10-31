У Маріуполі американські військові лікарі провели спецкурс «Медсанбат»

У Маріуполі колишні американські військові лікарі провели для українських медиків чотириденні курси за спецкурсом «Медсанбат».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

У повідомленні наголошується, що до заходу залучалися десятки військових лікарів, молодших медичних працівників і санітарних інструкторів з різних силових відомств, які в даний час проходять службу в зоні проведення антитерористичної операції.

Ініціатором спеціальних занять виступила київська недержавна організація, а викладачами стали колишні військові лікарі з числа громадян Сполучених Штатів Америки, у яких є великий досвід роботи в гарячих точках по всьому світу.

За словами старшого інструктора-викладача курсів Патріка Челлеу, «дані курси спрямовані на закріплення навичок військовослужбовців діяти професійно і швидко в екстремальних умовах». «Ми високо оцінили майстерність українських медиків і їх самопожертву на полі бою. Однак, деякі напрацювання американських військових лікарів, сподіваюся, ми їм змогли передати і це піде тільки на користь», - сказав Челлеу.

У міськраді розповіли, що в ході цих чотириденних курсів, кожен з учасників заходу пройшов основні етапи роботи санінструктора бойового підрозділу і закріпив знання з надання першої медичної допомоги у різних умовах.

По завершенню заходу, українські військовослужбовці отримали спеціальні сертифікати, які їм нададуть право проводити заняття з початкової медичної підготовки.

Також від американської сторони було подаровано медичне обладнання, спеціальне спорядження саниструкторов і необхідні ліки.

За словами організаторів курсів, подібні заняття найближчим часом будуть проводитися і в інших місцях проведення антитерористичної операції на Донбасі.