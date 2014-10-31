Спеції та трави зміцнюють здоров'я

Виявляється, вони не тільки роблять їжу смачнішою, але і знижують вміст в ній натрію, жирів і калорій. Червоний перець допомагає схуднути, а кориця стабілізує рівень глюкози в крові і підвищує чутливість до інсуліну, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Згідно з даними вчених з Університету Колорадо, додавання спецій і трав у низькокалорійні страви (пісне м'ясо, овочі та макаронні вироби з твердих сортів пшениці) робить їх більш привабливими. А дослідники з Університету Пенсільванії з'ясували: суміш спецій в продуктах з високим вмістом жиру знижує рівень інсуліну та тригліцеридів після їжі.

Вчені вважають: використання спецій і трав при приготуванні їжі зміцнить здоров'я людей. Об'єднавши зусилля, вчені, політики, кухарі і творці продуктів харчування здатні захистити людей від безлічі захворювань.