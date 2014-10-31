Маска з кукурудзяного борошна очистить обличчя від чорних крапок

Щоб обличчя стало гладким, свіжим і мало рівномірний колір, скористайтеся маскою з кукурудзяного борошна, пише toneto.net.

Цей засіб допоможе вам позбавитися від чорних крапок на ландшафті вашої шкіри. Маска очистить пори і зробить їх значно вужчими, щоб бруд і пил не залишали сліди на обличчі.

Чорні точки, або комедони виникають через велику кількість жиру і бруду, що потрапляє в пори.

Вам знадобляться 2 столові ложки борошна і білок одного яйця.

Білок збийте, змішайте його з борошном, суміш нанесіть на обличчя масажними рухами.

Не змивайте маску! Зачекайте, поки суміш висохне, візьміть вологий рушник і акуратно промокніть обличчя.

Тепер можете умити обличчя прохолодною водою і протерти шкіру.

Маска є настільки ефективною, що після 2 таких процедур ви зможете забути про те, як виглядають чорні точки.