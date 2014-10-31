Нацбанк спростив порядок оплати лікування громадян у закордонних медичних закладах

Про це йдеться в постанові Національного банку України від 30 жовтня №685, опублікованому на сайті регулятора.

«Переказ благодійними організаціями благодійної допомоги та переказ коштів Міністерством охорони здоров'я України за межі України для оплати лікування фізичних осіб здійснюються на підставі документів, що підтверджують необхідність такого лікування в закордонному медичному закладі, і не потребують наявності акта цінової експертизи Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» або погодження Національного банку України, а також індивідуальної ліцензії Національного банку України», - йдеться в документі.

Постанова набирає чинності з 3 листопада.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 3 листопада скасовує ще низку обмежень щодо валютних операцій, включаючи заборону на валютні розрахунки з імпортних операцій без ввезення товару на територію України, а також заборону на валютні розрахунки за продукцію, ввезену на територію України на основі митної декларації терміном оформлення понад 180 днів.

Такі обмеження були встановлені регулятором для стабілізації валютного ринку у зв'язку зі стрімкою девальвацією гривні, яка за оцінками НБУ січні-серпні становила 66,9%.

Крім скасованих норм, на валютному ринку залишаються чинними ще ряд адміністративних заходів НБУ, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки та обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на добу.