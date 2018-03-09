У госпіталі для воїнів-інтернаціоналістів планують відкрити відділення для лікування важких психотравматичних розладів

За даними світової статистики, від 11% до 30% ветеранів у різних країнах світу стикаються з психотравматичними розладами.

У госпіталі для воїнів-інтернаціоналістів "Лісова поляна" МОЗ України планують відкрити відділення для лікування важких психотравматичних розладів, депресій у ветеранів війни та членів їхніх родин.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, психотравматичні розлади, пов’язані із травмуючими подіями, потребують більшої уваги. У МОЗ наголосили, що "в Україні немає спеціалізованого закладу, що надавав би відповідні послуги".

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"Із 30 обласних госпіталів ветеранів війни, що проводять медичну реабілітацію учасників АТО, МОЗ України підпорядковуються лише 2 госпіталі. Це “Лісова Поляна” у Києві та “Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни МОЗ України” у с. Циблі Київської області. Було прийнято рішення розширити функції госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів "Лісова поляна" МОЗ України у Києві і відкрити там відділення з лікування важких форм ПТСР, депресій та тривожних розладів. До робочої групи, яка визначить, які саме послуги надаватимуться у цьому відділенні і розробить план його розвитку, увійшли фахівці МОЗ та представники ветеранських організацій", - повідомили у МОЗ.

На базі центру також планується створити освітній центр для фахівців із психічного здоров’я та лікування наслідків травми з усієї України, які працюють із ветеранами, зазначили у відомстві.

*** Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це захворювання, яке виникає внаслідок психотравмуючих подій. За даними світової статистики, від 11% до 30% ветеранів у різних країнах світу стикаються з ПТСР. Хоча достовірної статистики для України немає, відомо, що охоплення послугами з підтримки психічного здоров’я ветеранів є недостатнім.