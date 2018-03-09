Кому загрожують хвороби нирок - поради нефролога

Нирки можуть втратити до 90% функцій без будь-яких зовнішніх проявів чи симптомів.

Лікар-нефролог Ольга Галущак розповідає, кому загрожують хвороби нирок.

Хвороби нирок є дуже підступними: вони розвиваються непомітно аж до важкої форми. Численні дослідження доводять, що нирки можуть втратити до 90% функцій без будь-яких зовнішніх проявів чи симптомів. Профілактичні обстеження і звичайні аналізи - крові та сечі - допоможуть вчасно виявити порушень функції нирок і розпочати лікування ще до того, як почнуть розвиватися незворотні наслідки та ускладнення.

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Найпростіша профілактика хвороб нирок полягає в тому, що їжа повинна рівномірно надходити в організм, не перевантажуючи травну систему і нирки, не містити критичної кількості подразнюючих речовин - солі, прянощів. Фахівці рекомендують споживати не більше чайної ложки солі в день (по 5-6 грамів).

Високий артеріальний тиск є однією із найпоширеніших причин розвитку захворювань нирок. Ще не безпечніше, коли високий тиск виникає на фоні інших факторів ризику (діабету, серцево-судинних захворювань, високого рівня холестерину). У комплексі ці чинники можуть викликати серйозні порушення функцій нирок. Якщо ви належите до групи ризику, регулярно проходьте обстеження для перевірки функцій нирок.

Ви належите до групи ризику розвитку хвороб нирок, якщо у вас підвищений артеріальний тиск, діабет чи зайва вага.

Ви також у групі ризику, якщо вам більше 50 років, хтось із членів вашої сім’ї страждав від хвороб нирок чи ви курите.

Якщо у вас є хоча б один із зазначених пунктів, рекомендуємо проконсультуватися із лікарем щодо ризику розвитку хвороб нирок, та пройти в разі потреби відповідне обстеження.