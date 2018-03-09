ПРООН оголосив тендери на закупівлю ліків та медичних виробів
Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) оголосила збір заявок на поставку лікарських засобів / REUTERS
ПРООН оголосив тендери на закупівлю ліків та медичних виробів за кількома напрямками.
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) оголосила збір заявокна поставку лікарських засобів в рамках таких напрямів національної програми охорони громадського здоров'я в Україні:
закупівля медикаментів для лікування гепатиту С (4 лоти);
закупівля медикаментів для лікування гепатиту B та С (11 лотів);
закупівля медикаментів для пацієнтів з розсіяним склерозом (1 лот);
закупівля лікарських засобів для пацієнтів з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, легеневою артеріальною гіпертензією, дітей з розладам психіки зі спектру аутизму, дітей з первинними (вродженими) імунодефіцитами (22 лоти);
закупівля медичних виробів для діагностики та лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (145 лотів);
закупівля радіофармацевтичних препаратів для лікування онкологічних хворих (4 лоти).
Заявки будуть прийматися відповідно до термінів та шляхом, вказаними у інформації до кожного тендеру - через систему електронних тендерів або на електронну адресу, опубліковану на сайті МОЗ.