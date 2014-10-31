На хірурга-онколога Семиволоса подали позов за пости в «Фейсбуці»

Хірург-онколог Андрій Семиволос сподівається на справедливе рішення суду за позовом до нього керівника Національного інституту раку Ігоря Щепотіна за пости хірурга в соцмережі «Фейсбук». Семиволос вважає цей позов порушенням свободи слова.

Про це Семиволос сказав на прес-конференції в УНІАН.

Адвокат Адвокатського об'єднання «Міжнародної ради адвокатів» Кирило Андрусенко повідомив, що Щепотін вимагає від Семиволоса 50 тис. грн моральної компенсації за критику на його адресу на сторінці лікаря у «Фейсбуці» в березні і квітні 2014 року.

Він повідомив, що судове засідання призначено на 3 листопада 2014 року.

«Правову оцінку характеру цих постів дасть суд. На нашу думку, це не було якимсь фактичним твердженням, це було просто оприлюднення його оціночних суджень з приводу діяльності і подій в Інституті раку», - сказав адвокат.

Він зазначив, що не знає про подібні прецеденти, коли люди судяться через пости у «Фейсбук».

За словами Семиволоса, 14 квітня цього року він написав у соціальній мережі пост про те, що «пропонує корупцію в охороні здоров'я радикально видалити як злоякісну пухлину України. Давайте почнемо з Щепотіна». Він також назвав Щепотіна «правовим і моральним нігілістом».

Семиволос зазначив, що в разі, якщо суд винесе рішення про сплату моральної шкоди, він має намір його оскаржити. «Я не думаю, що ми будемо платити, будемо обов'язково подавати апеляцію і до кінця відстоювати свою точку зору», - сказав Семиволос.

Він вважає, що позов Щепотіна є «порушенням, насамперед, свободи слова». «Судження, висловлені на моїй сторінці, підірвали, на думку Щепотіна, його ділову репутацію», - додав Семиволос.

Лікар-онколог Національного інституту раку Олександр Клапчук у свою чергу зазначив, що в Національному інституті раку «панує атмосфера залякування». Зокрема, за його словами, керівництво зобов'язало співробітників примусово перераховувати гроші на допомогу українським військовим.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року комплексна перевірка Інституту раку виявила багато порушень, серед яких було виявлено факти закупівлі апаратури на десятки мільйонів грн, яка не була введена в експлуатацію. Після цих численних порушень керівника інституту було відсторонено від виконання посадових обов'язків, але так і не звільнено з посади.