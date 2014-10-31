Україна отримає від Глобального фонду ліки для хворих на ВІЛ/СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив т.в.о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець.

За його словами, МОЗ веде переговори з Глобальним фондом щодо постачання ліків для хворих на ВІЛ/СНІД.

«Ми ведемо перемовини, і за 3-4 тижні Глобальний фонд зі Швейцарії має поставити ліки для дітей і дорослих, хворих на ВІЛ/СНІД, ліки на суму близько 7 млн доларів», - повідомив Лазоришинець.

Він поінформував, що на сьогодні вдалося виконати процедуру закупівлі більш як наполовину – 1 млрд 125 млн грн.

«За три з половиною тижні ми зробили те, чого не могло зробити колишнє керівництво і за десять місяців. У процесі торгів уже менше мільярда. До 7-10 листопада ми на 90% завершимо процедури, якщо нам ніхто не буде заважати», - сказав Лазоришинець.

Він наголосив, що на 100% закуплено препарати по імунопрофілактиці. «Вакцини – це те, що найбільше нас турбувало. До завтрашнього ранку буде підписано указ президента про розблокування 600 тис. доз вакцин БЦЖ», - зазначив Лазоришинець.

За його словами, у процесі процедури держзакупівель - 1 млрд 143,6 млн грн, акцептовано пропозицій на 925 млн грн, укладено договорів на 913,4 млн грн, з них уже зареєстровані у казначействі 568,4 млн грн. Водночас в Антимонопольному комітеті залишаються заблокованими торги на суму 15,5 млн грн.