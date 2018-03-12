До 26 березня Міністерство приймає від усіх зацікавлених сторін зауваження та пропозиції.

В Україні планують спростити перелік медичних протипоказань для керування транспортом.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, розпочато перегляд переліку медичних протипоказань для керування транспортними засобами з метою приведення його у відповідність до європейських стандартів.

Читайте такожВ Україні найвища смертність на дорогах серед країн Європи

Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України підготував проект наказу щодо переліку медичних протипоказань для кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

До 26 березня Міністерство приймає від усіх зацікавлених сторін зауваження та пропозиції, що по завершенню громадського обговорення будуть опрацьовані.

Водночас, МОЗ України доручило Українському медичному центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій підготувати спрощений перелік медичних протипоказань відповідно до Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС.

Читайте такожЗа шість років на дорогах України загинули понад 26 тисяч людей - МОЗ

У МОЗ наголосили, що у новому переліку медичних протипоказань "мають залишитися лише ті захворювання, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього руху".

Перелік, що перебуває на стадії громадського обговоренні - не остаточний варіант наказу, МОЗ України прийматиме відповідний наказ лише після суттєвого його доопрацювання та удосконалення, зазначили у відомстві.