Психологи розповіли про правила, які роблять людину щасливою

17:01, 12 березня 2018
Країна
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Науковці зазначають, що з переліку правил слід хоча б три правила слід щодня реалізовувати.

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Ось ці вісім правил:

Щодня визначити, що доброго трапилося сьогодні.

Сповна насолодитися цією хорошою подією, поділитися нею зі знайомим чи записати у щоденник.

Завести “щоденник вдячності” і робити в ньому регулярні записи.

Визначити сильну рису свого характеру і записувати, як ви її застосували. 

Поставити собі реальну мету і записувати успішні кроки до її здійснення. 

Пригадати невелику стресову ситуацію і записати кроки до позитивної переоцінки того, що сталося. 

Кожного дня робити маленькі добрі вчинки на користь інших. 

Жити сьогоднішнім днем і не зациклюватись на минулому чи майбутньому. 

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Теги: #психологи#рейтинг щастя