Психологи розповіли про правила, які роблять людину щасливою
Психологи стверджують, що певні правила життя можуть зробити людину щасливою.
Науковці зазначають, що з переліку правил слід хоча б три правила слід щодня реалізовувати.
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Ось ці вісім правил:
Щодня визначити, що доброго трапилося сьогодні.
Сповна насолодитися цією хорошою подією, поділитися нею зі знайомим чи записати у щоденник.
Завести “щоденник вдячності” і робити в ньому регулярні записи.
Визначити сильну рису свого характеру і записувати, як ви її застосували.
Поставити собі реальну мету і записувати успішні кроки до її здійснення.
Пригадати невелику стресову ситуацію і записати кроки до позитивної переоцінки того, що сталося.
Кожного дня робити маленькі добрі вчинки на користь інших.
Жити сьогоднішнім днем і не зациклюватись на минулому чи майбутньому.