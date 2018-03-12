Психологи розповіли про правила, які роблять людину щасливою

Щодня визначайте, що доброго трапилося сьогодні.

Психологи стверджують, що певні правила життя можуть зробити людину щасливою.

Науковці зазначають, що з переліку правил слід хоча б три правила слід щодня реалізовувати.

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Ось ці вісім правил:

Щодня визначити, що доброго трапилося сьогодні.

Сповна насолодитися цією хорошою подією, поділитися нею зі знайомим чи записати у щоденник.

Завести “щоденник вдячності” і робити в ньому регулярні записи.

Визначити сильну рису свого характеру і записувати, як ви її застосували.

Поставити собі реальну мету і записувати успішні кроки до її здійснення.

Пригадати невелику стресову ситуацію і записати кроки до позитивної переоцінки того, що сталося.

Кожного дня робити маленькі добрі вчинки на користь інших.

Жити сьогоднішнім днем і не зациклюватись на минулому чи майбутньому.