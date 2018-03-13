Українців атакує небезпечний вірус: за найперших ознаках лікарі закликають лишатися вдома

Лікарі закликають людей залишатися вдома, щоб не поширювати захворювання і не отримати ускладнення.

Українців атакує небезпечний вірус, тож за найперших ознаках лікарі закликають лишатися вдома.

Захворювання має усі симптоми застуди, але перебігає без температури, пише ТСН.

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Щойно у вас з’являється кашель, вам треба залишитися у ліжку вдома. Лікарі застерігають, що відсутність температури під час застуди – це небезпечно - оскільки без неї можуть протікати бронхіти та запалення легенів.

Однак хворим без температури відмовляють у лікарняному. На це скаржаться користувачі соцмереж. У такій ситуації лікар має призначити додаткові обстеження: рентген та аналіз крові.

Перші три дні застуди – найважливіші. Якщо ви лікуватиметеся вдома, це унеможливить розвиток смертельно небезпечних ускладнень.

У зоні ризику підступного вірусу - діти. Якщо немає температури - батьки відправляють малюків до садочку або школи. Та з нежитем та кашлем можна заробити запалення легенів.

Погіршення апетиту, біль у нижніх ребрах, під час фізичного навантаження, піт ллється рікою – негайно до лікаря. Це можуть бути прояви пневмонії без жару.

Нагадаємо, в Україні від 26 лютого до 4 березня зафіксовано три летальні випадки від грипу та ГРВІ. 47-річний чоловік помер у Запорізькій області, 45-річна жінка – у Кіровоградський, і 6-річний хлопчик – у Харківській. Усього з початку епідсезону в Україні померло п'ятеро людей: троє дітей і двоє дорослих.