Люди з ампутованими кінцівками отримуватимуть групу інвалідності безстроково

Тепер встановлення інвалідності може проводитися за місцем проживання людини.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до статті 7 закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» щодо встановлення групи інвалідності» (реєстраційний номер 7161).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 281 народний депутат України.

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Відповідно до закону, особам, у якихвнаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище.

Також особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) тощо, а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду.

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Також законом передбачено, що у разі, якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд (переогляд) до комісії за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд (переогляд) проводиться за місцем її проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких така особа перебуває на лікуванні.

В Прикінцевих положеннях закону сказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.