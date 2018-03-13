До програми «Доступні ліки» у 2018 році включать препарати від захворювань шлунково-кишкового тракту, депресій та для здоров’я вагітних.

Українці отримуватимуть електронні рецепти вже за місяць.

Як заявив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.Міністерство охорони здоров'я з квітня 2018 року планується ввести в дію послугу «електронний рецепт» у 5 пілотних регіонах України, повідомляє сайт Громадського.

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За його словами, функція буде розширюватись по тих закладах, які будуть долучатись до нової системи охорони здоров'я.

"Дуже важливо, що сюди постійно будуть додаватись нові ліки від різних захворювань. У першу чергу — тих захворювань, які лікуються на амбулаторній ланці», — заявив Ілик.

За його словами, у першу чергу за електронним рецептом виписуватимуть ліки, які використовують на амбулаторному прийомі.

Також Ілик нагадав, що до програми «Доступні ліки» у 2018 році включать препарати від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я вагітних.

«Ми вже підготували законодавчий проект для того, щоб його ухвалив уряд. Це що стосується захворювань шлунково-кишкового тракту, хронічні захворювання, в тому числі виразкова хвороба, це депресії, це захворювання, які пов'язані з анемією у вагітних», — сказав він.

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Водночас, за його словами, цей проект поки не розглядався. «Оскільки було побоювання у Міністерстві фінансів, що коштів, виділених на 2018 рік у розмірі 1 млрд грн, буде бракувати, вирішили програму по цих трьох групах нозоологіях, які діють зараз, поглиблювати і розширювати», — додав Ілик.