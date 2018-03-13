Кому не можна їсти бананів: поради дієтолога

Від вживання цього фрукта слід утриматися людям з хворобами серцево-судинної системи.

Банани належать до високоенергетичних продуктів, вживання яких дуже швидко підвищує рівень цукру в крові, тим самим вони надають заряд енергії для фізичних і розумових навантажень.

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Введення в раціон харчування цього фрукта допомагає при лікуванні захворювань нирок, печінки, анемії, атеросклерозі, гіпертонії, депресії, печії, набряки кінцівок, запорі. Це пов'язано з високим вмістом калію, заліза і цинку.

Однак дієтологи попереджають, що банани можуть бути незвичними для шлунка і кишечника маленьких дітей, тому варто бути обережними, інакше все може закінчитися здуттям живота, кольками або навіть отруєнням.

Від вживання цього фрукта слід утриматися людям з хворобами серцево-судинної системи. Особливо небезпечним є вживання банана для людей з тромбофлебітом, ішемічною хворобою та у випадках підвищеного згортання крові. Це пов'язано з тим, що цей фрукт сприяє виведенню рідини з організму, що спричинює загусання крові, тому імовірне закупорювання судин, це в свою чергу може стати причиною утворення тромбу. Подібний вплив на організм може значно погіршити стан хворого.

Крім цього, банан не рекомендується людям, які недавно перенесли інсульт або інфаркт.

Відомо, що цей фрукт багатий калієм, тому при надмірному вживанні може початися гіпервітаміноз вітаміну К.