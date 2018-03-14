Супрун намагалися дати хабар квартирою, вона заявила до НАБУ

Рік тому помічник одного з народних депутатів запропонував в.о. міністра хабар у вигляді квартири.

Супрун намагалися дати хабар у вигляді квартири.

Читайте такожМОЗ скасовує "морально застарілі" талони, диспансеризацію і медичні карти для вступу до школи

Близько року тривають слідчі дії щодо пропозиції хабара в.о.міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун, повідомляється на сторінці МОЗ у Фейсбук.

"Рік тому помічник одного з народних депутатів запропонував в.о. міністра хабар у вигляді квартири за використання службового становища для допомоги в отриманні медичним закладом певного дороговартісного обладнання. Наступного дня Супрун звернулася до детективів НАБУ з заявою про ознаки злочину. Після цього в.о. міністра та її позаштатний радник впродовж року брали участь у слідчих діях для документації деталей", - написано у повідомленні.

"У наступних зустрічах з помічником народного депутата брав участь мер міста, який підтвердив пропозицію хабара квартирою. Квартиру пропонувалось оформити на радника Супрун, який зіграв роль довіреної особи", - йдеться у заяві .

"У країні працює багато міжнародних фондів, програм донорської підтримки, в бюджетах міст та громад накопичені суттєві бюджетні резерви. Міністерство охорони здоров’я підтримує усі запити від міст та медичних закладів щодо отримання необхідного обладнання. Це є частиною наших обов’язків, для їх виконання пропонувати службовим особам хабарі непотрібно", - заявляють у МОЗ.

Читайте такожСупрун заявила, що є громадянкою України

У повідомленні наголошується, що за історію незалежної України "не було доведених до рішення суду справ, відкритих за статтею 369 Кримінального Кодексу України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі” за участі очільників міністерств".

"Команда МОЗ України підтримує детективів НАБУ та прокурорів САП, які попри будь-які настрої у суспільстві дуже багато працюють для того, щоби боротися з корупцією у вищих ешелонах влади", - наголошують у відомстві.