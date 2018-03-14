50% людей з глаукомою не знають про своє захворювання

Найчастіше глаукома розвивається у людей віком від 60 років.

50% людей з глаукомою не знають, що в них є це захворювання.

Як зазначають офтальмологи, з віком руйнується зоровий нерв і людина може осліпнути. Поки що не існує ліків від глаукоми, проте якщо хворобу діагностувати на ранньому етапі, можна зберегти зір. У тиждень боротьби з глаукомою закликаємо пройти обстеження і перевірити свій зір.

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Глаукома може уразити будь-кого. Найчастіше глаукома розвивається у людей віком від 60 років. В зоні ризику також люди, у яких в родині були випадки захворювання. Також ризик глаукоми збільшується удвічі, якщо у вас діабет.

Спочатку глаукома вражає периферійний зір, потім впливає на центральний. Таким чином, це починає заважати в повсякденному житті: людина не бачить чітко, не може читати, водити машину тощо. Чим раніше ви звернетесь до лікаря – тим більше шансів зберегти зір.

Найважливіший крок у профілактиці глаукоми - це щорічні огляди. Лікар виміряє внутрішньоочний тиск, огляне диск зорового нерва та перевірить поле зору. Хоча вилікувати глаукому неможливо, сучасні методи лікування дають змогу призупинити прогресування глаукоми, зберігаючи при цьому зір і працездатність людини та запобігаючи сліпоті і інвалідності.