Симптоми дитячої депресії

У дошкільнят депресія може виявлятися в постійному ниттія, в нездатності самого себе зайняти.

До недавнього часу дитячу депресію не визначали, вважаючи, що у дитини не настільки зріла психіка, щоб відчувати якісь серйозні «дорослі» переживання, пише ТСН.

За словами психолога психоаналітичного напряму, спеціаліста по роботі з дітьми та підлітками, викладача Міжнародного Інституту Глибинної Психології Інни Караванової, у дітей не настільки яскраві симптоми депресивного стану, як у дорослих. Сказати про те, що турбує, може не кожна дитина і не в будь-якому віці. Дитяча депресія проявляється або соматичними захворюваннями, або в поведінці.

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Проявами дитячої депресії можуть бути:

почуття пригніченості;

тривога, страх;

замкнутість - дитина може різко перестати виходити на вулицю, контактувати з іншими дітьми;

порушення сну - дитина погано спить, не може довго заснути або занадто рано прокидається;

переїдання або, навпаки, відмова від їжі: якщо у дитини не було проблем з харчуванням, а потім раптом різко з'явилися і зберігаються протягом тривалого часу, можна запідозрити депресію;

соматичні симптоми: головні болі, болі в животі, дисфункції кишечника, часті хвороби (у практиці був випадок, коли дитину з болями в животі водили по лікарях, часто викликали «швидку», але нічого не виявлялося, до психолога потрапили тоді, коли додалися інші симптоми депресії);

проблеми з навчанням: дитина погано концентрується, погано вчиться в школі, пропускає заняття. Буває, що дитина погано сприймає матеріал, тому що занадто активна, а зустрічаються діти, яких вчителі і однокласники вважають «тупими». Саме у таких дітей причина поганої успішності часто криється в депресії;

почуття втоми без видимої причини;

часті спалахи дратівливості і агресивності (будь-яку нестандартну поведінку можна вважати симптомом імовірної депресії);

підвищена чутливість до шуму й інших зовнішніх подразників;

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мерзлякуватість або пітливість;

зміни в мовленні (стає тихим, невиразним);

у дошкільнят депресія може виявлятися в постійному ниття, в нездатності самого себе зайняти;

також у маленьких діток депресія може виражатися в сепараційної тривоги. Наприклад, коли малюка віддають у дитячий сад, він не може залишатися в групі без мами, у неї порушується апетит, з'являються моргання або інші тики.