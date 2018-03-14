Ляшко закликає Гройсмана внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я

Він також просить прем'єра скасувати рішення уряду про її призначення на нинішню посаду.

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко закликає прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Фракція "Радикальної партії" звертається з вимогою до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана невідкладно внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я України", - заявив Ляшко.

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Він вважає, що Уляна Супрун "незаконно" займає посаду виконувача обов'язків міністра.

"Особа з двома громадянствами, отримавши два роки тому українське громадянство, не вийшла з американського громадянства. Відповідно до Конституції України, це є незаконно і є підставою для позбавлення українського громадянства", - сказав депутат.

За словами Ляшка, уряд досі не подав кандидатуру міністра, тому що "не можуть узгодити".

"Наскільки мені відомо, посада міністра охорони здоров'я, - це квота фракції "Блоку Петра Порошенка". Ми просимо і президента Порошенка, і його фракцію визначитися і взяти на себе політичну відповідальність за проведення реформи охорони здоров'я, щоб українці знали, з кого питати", - сказав парламентарій.

Він також закликав Гройсмана скасувати рішення уряду про призначення Супрун на посаду "керівника Міністерства охорони здоров'я".