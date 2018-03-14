Майже 80 % українських дітей мають проблеми із зором (відео)

Батькам мають регулярно водити дитину до офтальмолога.

Майже 80 відсотків українських дітей мають проблеми із зором.

Кількість тих, хто погано бачить, щорічно збільшується на 230-250 тисяч, пише ТСН.

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Комп'ютер серед причин очних хвороб - лише на 13 місці. Про те, що діти погано бачать, більшість батьків не знають, тож звертаються до офтальмологів із задавненими станами.

Головною причиною, чому прогресує короткозорість, є вроджені вади. Якщо дитина недоношена, то у неї прогресування хвороб дуже сильне. Серед найчастіших причин порушень зору - спадковість і малорухливий спосіб життя. Комп'ютери ж часто погіршують ситуацію. Тому користуватися гаджетами дітям можна не більше ніж півгодини в день.

Щоб попередити проблеми зору, слідкуйте, щоб діти частіше гуляли на свіжому повітрі, а також регулярно проходьте огляд офтальмолога.