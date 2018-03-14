Відповідні зміни вносяться в Кримінальний процесуальний кодекс.

ВР планує скасувати обов'язкову судмедекспертизу для встановлення статевої зрілості дитини: ухвалено в першому читанні проект закону про внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу України (№6070).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як пояснила заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко, цим законопроектом скасовується процедура проведення судово-медичної експертизи, коли встановлюється вік дитини, яка була зґвалтована.

За її словами, вже підтриманим сьогодні законопроектом №2016 у Кримінальному кодексі замість визначення "особа, яка не досягла статевої зрілості", встановлюється певний вік - "особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку. "Відповідно, цей законопроект №6070, якщо ми проголосували попередній, - відпадає потреба проводити судово-медичну експертизу, коли встановлювався вік сексуальної зрілості дитини", - пояснила депутат.

Так, законопроектом встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості), вилучається з переліку дій, щодо яких слідчий або прокурор зобов’язані звернутися до експерта для проведення експертизи.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 березня, парламент ухвалив закон щодо посилення кримінальної відповідальності за сексуальні зловживання та сексуальну експлуатацію дітей.

Змінами до статті 155 Кримінального кодексу України визначається, що природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (в нині діючому варіанті не вказується вік, а зазначається - з особою, яка не досягла статевої зрілості - УНІАН), вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.