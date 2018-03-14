В Україні збільшили виплати на реабілітацію дітей з інвалідністю

Гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалася з 2012 року.

Кабмін збільшив граничну суму, яка виділяється з державного бюджету на заходи з реабілітації дітей з інвалідністю.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалася з 2012 року.

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«Ми нав'язували батькам ту установу реабілітації, яку ми визначали. Хоча у них було бажання повезти дитину до іншої установи, але її вартість вони не могли оплатити. З 2012 року ця програма була мертва, хоча щороку на неї виділялися кошти», - сказав міністр.

Рева повідомив, що граничну суму на реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю II і III групи буде збільшено з 9 тисяч гривень до 17 і 25 тисяч гривень відповідно, для дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування гранична сума послуг збільшується ще на 50%.