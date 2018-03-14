Замість візита лікаря до хворого - розмова по телефону: МОЗ запровадив нову модель медичної допомоги

Усе звітування про прийоми, проведені лікарем буде зводиться до 4-х цифр на день.

В Україні запроваджено нову модель надання медичної допомоги: лікар зможе вибирати, чи йти до пацієнта додому, чи надати рекомендації по телефону.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, з 13 березня скасовується Книга запису викликів лікарів додому (№ 031/о).

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"Лікар не буде зобов’язаним звітувати про відвідування усіх пацієнтів, що повідомили реєстратуру. Пацієнт та лікар зможуть отримати доступ один до одного по телефону. Час лікаря є цінним та обмеженим суспільним ресурсом. Кожен пацієнт повинен розуміти, що коли лікар іде до нього додому, він не допомагає щонайменше трьом іншим пацієнтам. Пацієнт та лікар будуть разом приймати рішення про необхідність візиту додому. Як показує досвід європейських країн, можливість поспілкуватися зі своїм медичним працівником телефоном — одна з послуг, що найбільше цінується пацієнтами", - заявили у МОЗ.

"Усе звітування про прийоми, проведені лікарем зводиться до 4 цифр в день: загальна кількість звернень дорослих і дітей та кількість відвідувань дорослих та дітей вдома. Ці відомості фіксуються у втричі скороченій формі 039/о", - наголосили у МОЗ.

До сьогодні всі звернення пацієнтів до своїх медичних закладів реєструвалися в книзі запису викликів лікарів додому (№ 031/о) працівниками реєстратури. Після цього лікар отримував цей журнал і мав відзвітувати, що він зробив всі візити за зазначеними викликами.