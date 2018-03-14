Епідемічний поріг поки що перевищено у 3-х областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській.

У Центрі громадського здоров’я Мініствра охорони здоров’я України заявили, що показники захворюваності на грип та ГРВІ в Україні істотно знижуються.

Про це йдеться у повідомленні Центру про ситуацію щодо захворюваності на грип та ГРВІ за 10-й тиждень епідсезону (05.03.2018 - 11.03.2018).

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«Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 550,5 на 100 тис. населення, що на 3,4% менше епідемічного порогу по Україні. Проте епідемічний поріг поки що перевищено у 3-х областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській», - сказано в повідомленні.

За вказаний період на грип та ГРВІ захворіло 213 587 осіб, із них 62,7% – діти. Спостерігається регіональне географічне поширення і середня інтенсивність активності грипу та ГРВІ.

Як зазначають у Центрі, на звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано.

«Досліджено 155 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з недозорних джерел та в 57 випадках визначено РНК вірусів грипу з домінуванням типу В (51 випадок), а також у 6 випадках – грипу типу А. Досліджено 95 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ з дозорних джерел та у 28 випадках визначено РНК вірусу грипу типу B, і в 1 випадку – грип типу А», - йдеться у повідомленні.

Також у Центрі інформують, що з початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 542 людей.