Кабмін виділив понад 10 млн грн на гемодіаліз для переселенців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на т.в.о міністра охорони здоров’я Василя Лазоришинця.

Він нагадав, що МОЗ не закуповує за кошти державного бюджету витратні матеріали на гемодіаліз, оскільки ця функція покладена на місцеві бюджети. Однак у зв’язку з забезпеченням тимчасово переміщених осіб з різних регіонів, уряд виділив з резервного фонду понад 10 млн грн. на витратні матеріали для гемодіалізу, сказав Лазоришинець.

За його даними, на сьогодні в 4 регіонах України розміщено найбільшу кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, які потребують гемодіалізу, а саме: у Дніпропетровській області – 80 пацієнтів; Харківській – 24 пацієнти; Чернігівській – 13 пацієнтів; Києві – 18 пацієнтів.

«Уряд прийняв розпорядження про виділення додаткових коштів з державного резерву в сумі 10 млн грн, що дозволить нам забезпечити 135 пацієнтів на 6 місяців гемодіалізом»,- зазначив Лазоришинець.

Крім того, за його словами, МОЗ проводить перемовини з двома найбільшими виробниками витратних матеріалів для гемодіалізу стосовно отримання гуманітарної допомоги щонайменше на 6 місяців.