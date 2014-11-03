Кабмін виділив понад 10 млн грн на гемодіаліз для переселенців
Кабінет міністрів України виділив понад 10 млн грн на закупівлю препаратів для гемодіалізу для пацієнтів, які переселилися із зони проведення АТО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на т.в.о міністра охорони здоров’я Василя Лазоришинця.
Він нагадав, що МОЗ не закуповує за кошти державного бюджету витратні матеріали на гемодіаліз, оскільки ця функція покладена на місцеві бюджети. Однак у зв’язку з забезпеченням тимчасово переміщених осіб з різних регіонів, уряд виділив з резервного фонду понад 10 млн грн. на витратні матеріали для гемодіалізу, сказав Лазоришинець.
За його даними, на сьогодні в 4 регіонах України розміщено найбільшу кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, які потребують гемодіалізу, а саме: у Дніпропетровській області – 80 пацієнтів; Харківській – 24 пацієнти; Чернігівській – 13 пацієнтів; Києві – 18 пацієнтів.
«Уряд прийняв розпорядження про виділення додаткових коштів з державного резерву в сумі 10 млн грн, що дозволить нам забезпечити 135 пацієнтів на 6 місяців гемодіалізом»,- зазначив Лазоришинець.
Крім того, за його словами, МОЗ проводить перемовини з двома найбільшими виробниками витратних матеріалів для гемодіалізу стосовно отримання гуманітарної допомоги щонайменше на 6 місяців.