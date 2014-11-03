Як швидко вилікувати застуду

П'ять простих рекомендацій від лікаря Девіда Агуса.

* Якщо ми застуджені, то, як правило, загортаємося у ковдру в темній спальні. Насправді лежати весь день - не кращий варіант. Лімфатична система грає серйозну роль в боротьбі з інфекціями, але вона не пошле свої «антимікробні війська» по нерухомому тілу. Тому гуляйте на вулиці, якщо погода дозволяє. І постарайтеся дотримуватися звичайного для вас режиму: їжте, вставайте і лягайте в той же час, що і завжди. Тоді тілу буде легше побороти хворобу.

* Як тільки ви відчули, що захворіли, починайте смоктати таблетки з цинком (краще - з ацетатом цинку). Саме він, а не ехінацея або вітамін С, допомагає швидше вилікувати застуду. Але, якщо лише розжувати або проковтнути таблетку, користі не буде. Вона повинна розтанути: потрібно, щоб цинк потрапив у кровоносні судини рота. Оптимальна доза - 75 мг на день.

* Пийте теплу (майже гарячу) воду з медом і лимоном. Солодкість і кислота стимулюють виділення слини, що допомагає очистити горло і носові пазухи. Також напій зменшує подразнення слизових, а отже, полегшує нежить.

* У сезон застуд мийте руки особливо часто. Люди, які повторюють цю просту процедуру частіше п'яти разів на день, застуджуються на 35% рідше, ніж ті, хто цього не робить. І не захоплюйтеся антибактеріальним милом. Для ретельного очищення цілком вистачає і звичайного.

* Щоб знизити ймовірність підхопити інфекцію, по мінімуму торкайтеся руками обличчя, під час прийому їжі користуйтеся столовими приладами.

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