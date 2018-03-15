У Києві пройде міжнародний конгрес, присвячений новітнім методам омолодження обличчя

У заході братимуть участь понад 16 спікерів з багатьох країн світу, зокрема, із США, країн Європи та Австралії.

У Києві 16-17 березня пройде міжнародний конгрес ICAMPS з пластичної хірургії та косметології «Сучасні методи омолодження обличчя».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор та організатор конгресу, кандидат медичних наук, національний секретар міжнародної асоціації пластичних хірургів ISAPS Павло Денищук.

За його словами, це перший конгрес, що об’єднає дві платформи – косметологію та дерматологію.

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«Ми вирішили в цьому році зробити конгрес ще більш масштабним і поєднати одразу дві платформи: пластичної хірургії та естетичної косметології. На сьогодні об’єднання цих двох спеціальностей – це є тренд. Ці дві спеціальності дуже пов’язані. Це відображає нову тенденцію розвитку двох галузей естетичної медицини. Адже з одного боку, естетична хірургія стає все менш інвазивною, а з іншого боку, косметологія набуває все більших можливостей. В Україні зараз відбувається бурхливий розвиток обох напрямів, наші фахівці стають все більш кваліфікованими. Втім, на жаль, не завжди у них є можливість отримувати необхідні знання та долучатися до найсучасніших методик вдома — треба витрачати чималі кошти та їхати вчитися за кордон. Але завдяки таким потужним навчальним заходам, як конгрес ICAMPS, вони зможуть в Києві перейняти досвід провідних фахівців галузі і надалі пропонувати українським пацієнтам найсучасніші методики естетичної медицини на найвищому рівні безпеки. Адже вони отримають їх з перших вуст: кожен з фахівців, які будуть виступати на конгресі, має колосальний досвід і є беззаперечним авторитетом у своїй галузі», - зазначив Денищук.

За його словами, у конгресі братимуть участь понад 16 спікерів з багатьох країн світу, зокрема, із США, країн Європи та Австралії.

«Заявлено понад 300 учасників із 20 країн світу. Буде проходити не лише теоретична частина, а й практична. Протягом двох днів на заході особисто презентують свої знамениті методики 15 світових «зірок» естетичної медицини. Зокрема, на конгресі поділиться своїм досвідом визнаний у всьому світі експерт з анатомії та старіння обличчя Брайан Мендельсон з Австралії. Це фахівець, який змінив погляд на анатомію обличчя. Він є засновником методу SPACE-ліфтингу, за яким роблять підтяжку обличчя хірурги усього світу (метод ліфтингу, який зберігає природню міміку обличчя і вже через 2 тижня клієнт може продовжувати звичний спосіб життя)», - наголосив Денищук.

Він також повідомив, що хедлайнером платформи «Естетична дерматологія» стане персональний дерматолог королівського двору Великої Британії Крістофер Роланд Пейн.

«За традицією, однією з найважливіших та ефективних частин освітнього процесу стане програма «Жива хірургія»: онлайн-операції і процедури, за якими можна спостерігати в режимі реального часу. Цього разу відбудуться майстер-класи з ін'єкційних, лазерних, нитяних і клітинних технологій», - сказав Денищук.

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Професор ISAPS Брайан Мендельсон (Австралія) зазначив, що обличчя людини дуже важливе, бо воно впливає на самооцінку.

«Саме тому обличчя заслуговує на найкращу операцію. Традиційні операції були не найкращими. Якщо ви хочете вплинути на буття людини, слід впливати на вигляд обличчя. Люди з різних країн мають різні очікування від пластичної операції. Зокрема, у Голівуді, у США загалом, люди хочуть, щоби було візуально видно результати пластичної операції. Виклик хірурга зробить омолодження обличчя без поганого ефекту. Я тут, щоби показати, що хірургію високого рівня не має бути видно», - сказав Мендельсон.