Корисніше контролювати вологість повітря в кімнаті на рівні 70±10% за допомогою гігрометра.

Інгаляції є небезпечними при лікування грипу у дітей.

Лікарі попереджають, що небулайзерна, інгаляційна терапія може бути небезпечною для маленьких дітей, бо призводить до збільшення об’єму слизу в дихальних шляхах.

Використання небулайзерів для лікування симптомів грипу - недоцільно та неефективно.

Читайте такожЗа тиждень в Україні внаслідок грипу померли троє людей, з них одна дитина

Небулайзери використовують під контролем лікаря при бронхіальній астмі, захворюваннях нижніх дихальних шляхів. Однак при застуді чи грипі їх використовувати недоцільно. Корисніше контролювати вологість повітря в кімнаті на рівні 70±10% за допомогою гігрометра.

Не менш небезпечними є антибіотики: вони не впливають на віруси, тому не можуть вилікувати грип, однак звикання бактерій до них може призвести до того, що антибіотики можуть не спрацювати, коли насправді будуть потрібні. Якими популярними засобами не варто лікувати грип у дітей.